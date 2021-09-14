14.09.2021 (07:00)

В ходе проведения ССУ «Запад-2021» морские пехотинцы и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтийского флота от условных диверсантов

По замыслу учения, пункт базирования кораблей Балтийского флота был захвачен группой условных террористов. Для их обезвреживания была спланирована операция, к которой привлекались подразделения морской пехоты Балтийского и Северного флотов, а также военнослужащие отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Балтийской военно-морской базы.

В рамках практических действий в Военной гавани г. Балтийска с десантного катера БФ «Мичман Лермонтов» методом «на упор» была осуществлена высадка бронетранспортеров и личного состава Северного флота. Также морские пехотинцы и военнослужащие ПДСС высадились на берег с четырех быстроходных катеров «Раптор», БК-16 и быстроходных лодок. В ходе совместных действий отряд условных террористов был блокирован в районе пирсовой зоны и уничтожен. В рамках учения активно применялись средства имитации. К участию в розыгрыше эпизода было привлечено более 50 военнослужащих и 10 единиц боевой техники, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 морской авиации БФ.

Также боевыми пловцами отряда по борьбе с ПДСС был отработан эпизод предотвращения прорыва условных подводных диверсантов к кораблям, осуществляющим погрузку морского оружия в базе. В ходе учебного боя было проведено практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработаны приемы подводного боя с применением специальных подводных пистолетов СПП-1, подводных автоматов АПС, а также холодного оружия.

Бойцы отряда по борьбе с ПДСС также разыграли сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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