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14.09.2021 (06:30)

На Тихоокеанском флоте завершился северный завоз топлива и ГСМ на отдалённые посты и маяки

На Тихоокеанском флоте полностью завершён северный экспедиционный завоз топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) на отдалённые подразделения, посты и маяки Войск и сил на Северо-востоке России.

Более 10,5 тысяч тонн горюче-смазочных материалов для вооружения, техники и оборудования, а также 12 тысяч тонн угля для работы теплогенерирующих объектов Министерства обороны РФ доставлены до потребителей.

Топливо доставлено на 30 отдельных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на острова Врангеля, Беринга и мыс Шмидта.

Завоз различных грузов по тихоокеанскому побережью России морским транспортом начался в начале июня.  Доставка материальных средств в ходе северного завоза 2021 года была проведена в установленный срок вспомогательных судами ТОФ и судами сторонних организаций по государственным контрактам.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот
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