14.09.2021 (04:00)

Расчёты БПКРК «Бал» Тихоокеанского флота на Камчатке провели электронные пуски по целям в Тихом океане

Дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бал» из состава ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России выполнил электронные пуски по кораблях условного противника в акватории Тихого океана в рамках тактического учения.

Учебно-боевое упражнение стало завершением учения дивизиона БПКРК «Бал», проводимого в соответствии с планом боевой подготовки флота.

В ходе заключительного элемента учения ракетчики обнаружили со стартовых позиций надводные цели, взяли их на сопровождение, провели идентификацию и условно поразили их на максимальном расстоянии ракетами Х-35.

Роль условного противника выполнял малый ракетный корабль «Смерч» из соединения кораблей охраны водного района, экипаж которого маневрировал на высоких скоростях с постановкой активных и пассивных помех на удалении от береговой линии от 10 до 100 морских миль.

Всего к тактическому учению было привлечено более 150 военнослужащих и порядка 20 единиц боевой техники.

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