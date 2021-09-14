14.09.2021 (06:00)

Военнослужащие РФ уничтожили лагерь боевиков под Брестом в ходе блокирования района обороны на активной фазе ССУ Запад-2021

В рамках розыгрыша этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» личным составом мотострелкового подразделения Западного военного округа был блокирован район с населенным пунктом, захваченным незаконными вооруженными формированиями, которые отказались сложить оружие и оказали вооруженное сопротивление.

Мотострелки ЗВО осуществили блокирование и зачистку захваченного НВФ населенного пункта во взаимодействии с вертолетами Ми-24 армейской авиации и самолетами Су-25 штурмовой авиации, которые нанесли огневое поражение и воспрепятствовали основным силам условного противника закрепится в укрепленном населенном пункте.

Накануне личный состав батальона, выйдя противнику во фланг с неожиданного направления, форсировал с ходу водную преграду и блокировал подразделениям условного противника пути отхода.

При поддержке вооружения боевых машин пехоты БМД-2, огня огнеметного подразделения (РПО-А «Шмель») и гранатометного взвода мотострелки уничтожили и очистили от НВФ населенный пункт.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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