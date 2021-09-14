14.09.2021 (05:00)

В рамках ССУ «Запад-2021» создана единая система управления дежурных по ПВО сил

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» создана единая система противовоздушной обороны, которая включает в себя все силы и средства для разведки, отражения ударов, средств воздушного нападения противника, прикрытия группировок войск и самое важное, это управление всеми средствами из единого центра.

Для организации управления силами и средствами ПВО и взаимодействия с прикрываемыми войсками используются современные средства связи и системы автоматизированного управления. Использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в реальном масштабе времени доводить до огневых средств команды на их уничтожение в автоматизированном режиме.

На учении «Запад-2021» вопросы ведения радиолокационной разведки, обнаружения и уничтожения воздушного противника, управления, взаимодействия и обеспечения будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах радиолокационным средствам.

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе на полигоне «Ашулук» заступили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций радиотехнических войск различного диапазона действия.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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