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13.09.2021 (21:05)

В филиале Военной академии пройдет чемпионат по тяжелой атлетике

В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого (Московская область, г.Серпухов) пройдет чемпионат по тяжелой атлетике среди молодежи и ветеранов городского округа Серпухова на приз Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, чемпиона мира Василия Зубова.

В чемпионате примут участие более 30 спортсменов. Для выполнения упражнений участникам предоставляется всего одна попытка.

Победителя определят по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в одиночном зачете.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Спорт
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