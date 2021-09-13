13.09.2021 (21:05)

В филиале Военной академии пройдет чемпионат по тяжелой атлетике

В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого (Московская область, г.Серпухов) пройдет чемпионат по тяжелой атлетике среди молодежи и ветеранов городского округа Серпухова на приз Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, чемпиона мира Василия Зубова.

В чемпионате примут участие более 30 спортсменов. Для выполнения упражнений участникам предоставляется всего одна попытка.

Победителя определят по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в одиночном зачете.

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