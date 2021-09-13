13.09.2021 (20:50)

Три пары дальних бомбардировщиков Ту-22М3 сбросили 1,5-тонные бомбы на пункты управления условного противника на полигоне «Мулино»

В ходе основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне «Мулино» экипажи 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 при патрульном сопровождении истребителей Су-35С нанесли бомбовый удар по пунктам управления условного противника.

Авиационный удар наносился парами с высоты от 1 до 2 тысяч метров с использованием авиационных бомб калибром 1500 килограмм.

При этом каждый из экипажей дальних бомбардировщиков выполнил применение 8 авиационных бомб, что позволило полностью уничтожить цели, обозначающие заглубленные командные пункты и другие важные объекты условного противника.

Самолеты дальней авиации вылетали с оперативных аэродромов, дислоцированных в Саратовской и Калужской областях.

После выполнения полетов на боевое применения экипажи вернулись на аэродромы временного базирования, где инженерно-технический состав подготовил авиационную технику к повторному вылету.

Сверхзвуковой дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 способен поражать цели на удалении до 7500 километров от аэродромов базирования.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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