13.09.2021 (20:39)

Танкисты из Беларуси втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок

Танковые подразделения вооруженных сил Республики Беларусь, используя тактику «перекатов», втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

В одном из эпизодов при ведении маневренной обороны танковые подразделения вооруженных сил Республики Беларусь во взаимодействии с мотострелками Западного военного округа нанесли максимальные потери наступающей группировке «противника», вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении и преждевременно ввести в бой главные силы.

При этом подразделения использовали тактику «перекатов» –поочередного отхода от одного оборонительного рубежа к другому под прикрытием дымов и аэрозольных завес.

Усиленная танковая рота вооруженных сил Республики Беларусь совершила преднамеренный отход в пределах первой оборонительной позиции и втянула передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок и созданием многослойного огня в сочетании с инженерными заграждениями уничтожили вклинившегося противника.

С целью затягивания условного противника в минный мешок коалиционная группировка войск осуществила массированное применение минных заградителей ГМЗ-3 совместно с воздушным минным заградителем Ми-8МТ, с изменением шага минирования без изменения количества мин, увеличивающем протяженность и глубину рубежа минирования.

Огневой мешок – это заблаговременно подготовленный участок местности для ведения по нему сосредоточенного воздействия с двух или трех сторон, организуется в рамках системы огня для нанесения противнику максимального урона в кратчайшее время.

Минный мешок – использование тактики блокирующего минирования подразделений противника с использованием различных средств устройства минно-взрывных заграждений и инженерных систем дистанционного минирования.

Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 оснащен современной системой навигационной аппаратуры (инерциальной и спутниковой), которая обеспечивает непрерывную выработку курса кратчайшего пути в назначенный пункт от точки привязки, цифровое индексирование координат машины, координат узловых точек минного поля, координат каждой мины. Это позволяет производить фиксацию минного поля в момент минирования, вычерчивание контуров минного поля на топографической карте и одновременную передачу координат минного поля в центр боевого управления. Скорость минирования составляет 6-16 км/ч.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице