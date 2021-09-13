13.09.2021 (20:10)
Легкоатлетка ЦСКА Мария Ласицкене – победительница турнира в Берлине
Накануне в Берлине прошел международный турнир в прыжках в высоту. Армейская легкоатлетка Мария Ласицкене показала лучший результат.
Капитан ВС РФ Мария Ласицкене стала победительницей международного турнира в Берлине.
Армейская легкоатлетка преодолела планку в высоте 1,98 метра.
Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт с результатом 1,95 метра. Замкнула тройку лучших украинка Юлия Левченко – 1,89 метра.
Этот турнир стал заключительным для армейской легкоатлетки в летнем сезоне 2021.
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