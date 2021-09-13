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13.09.2021 (20:25)

Армейцы Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов выиграли Кубок Президента РФ по современному пятиборью

Накануне, в Москве впервые был разыгран Кубок Президента Российской Федерации по современному многоборью, ранее турнир назывался Кубок Кремля. В командном зачете лучшими стали армейцы Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов.

лейтенант Гульназ Губайдуллина и прапорщик Александр Лифанов стали победителями Кубка Президента РФ по современному пятиборью. Армейцы набрали 2793 баллов в общекомандном зачете.

Второе место заняла трехкратная победительница Первенства мира, победительница Первенств Европы, серебряный призер Всемирных военных игр сержант Аделина Ибатуллина вместе с Егором Громадским – 2753 очка. Третьими стали немцы Анника Шлой и Марвин Фали Доге – 2739 очков.

Турнир проводился как личный, затем результаты выступлений спортсменов одной команды суммировались.

Личное первенство выиграла Губайдуллина. По итогам выступления в пяти дисциплинах представительница ЦСКА набрала 1376 балов. Второй стала Шлой – 1322. Замкунал тройку лучших Ибатуллина – 1320.

В мужском зачете победил итальянец Джорджо Малан, вторым стал россиянин Громадский, третьим – египтянин Ахмед Эль-Генди. Армейский спортсмен Лифанов был четвертым.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Спорт
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