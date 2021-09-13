13.09.2021 (20:20)

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь завоевал серебряную медаль на Первенства Европы по дзюдо

В Люксембурге завершилось Первенство Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие более 350 дзюдоистов из 43 стран мира.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Кантемир Кодзов выступал в весовой категории до 66 килограммов.

В первой, стартовой схватке армеец одолел израильского спортсмена Даниэля Капелюшника, далее уверенно сокрушил польского дзюдоиста Олафа Лоска, в четвертьфинале уже на четвертой минуте положил на лопатки киприота Георгиоса Баларжишвили.

Полуфинал для Кантемира Кодзова получился напряженным и не простым. Основного времени для выявления победителя оказалось недостаточно, только в дополнительном отрезке времени Кантемир сумел совершить победный бросок тем самым вырвав себе место в финале.

В финальном противостоянии армейский спортсмен встретился с фаворитом соревнований французом Максимом Жобером. Буквально в августе спортсмены уже мерялись силами на международном турнире в Италии. Тогда рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь уступил французскому спортсмену всего две оценки, завоевав серебряную медаль. Схватка финала Первенства Европы оказалась очень напряжённой, но за счёт хитрого переворота дзюдоисту из Франции всё-таки удалось одолеть нашего спортсмена. В итоге у армейца – «серебро».

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