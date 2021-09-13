13.09.2021 (20:15)

Сборные ВКС и ВВО второй год подряд - триумфаторы чемпионата Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью

Подведены итоги чемпионата Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью. Соревнования по стрельбе из табельного ПМ, плаванию и бегу проходили в Самаре на объектах самарского филиала ЦСКА: в закрытом 25-метровом тире и на стадионе УСК «Стара-Загора» и в 50-метровом бассейне СК «Плавательный». Объявление результатов турнира и чествование победителей прошло сегодня в спортивном зале УСК «Стара-Загора».

В состязаниях участвовал 91 военнослужащий в составе 9 команд, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил: ЦВО, ВВО, ЗВО, ЮВО, Северный флот, ВКС, РВСН, ВДВ, и 12-е ГУ МО РФ.

В командном первенстве среди видов и родов войск наибольшее количество очков по сумме троеборья – 23983, и первое место заняла сборная команда Воздушно-космических сил (ВКС). Второе место (20374 очка) заняла команда ВДВ, третье – РВСН (18341 очко). Среди военных округов лидером командного зачета стала сборная Восточного военного округа (ВВО), набрав по сумме дисциплин 22889 очков. На второй позиции сборная ЗВО (22073 очка), на третьем месте – команда РВСН с результатом 21262 очка.

Также были определены победители в личном первенстве по сумме троеборья в трех возрастных группах. Высокие результаты показали и новички, и «ветераны» чемпионата Вооруженных Сил - опытные спортсмены 3-ей возрастной группы.

Победителей и призеров турнира ждал пьедестал почета, заслуженные награды и шумные овации сослуживцев и болельщиков. Медали офицером вручали почетные гости, среди которых участник олимпийских игр в Токио, победитель и призер Всемирной Универсиады, чемпион Европы и призер первенства мира, неоднократный чемпион России, МСМК по плаванию Александр Кудашев.

Сергей Лемехов объявил также, что по итогам прошедших состязаний 26 офицеров подтвердили и вновь выполнили нормативы Мастера спорта России, 21 – кандидата в мастера спорта. Победители чемпионата войдут в сборную Вооруженных Сил РФ для участия в армейских соревнованиях вышестоящего уровня, запланированных на 2022 год.

Покидая Самару, офицеры отметили стабильно высокий уровень организации соревнований: многие приезжают в город на Волге более 5-10 раз и всегда спортивные объекты качественно оборудованы, удобно расположены и комфортны - военнослужащим остается только показывать высокие спортивные результаты.

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