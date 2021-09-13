13.09.2021 (20:05)

Вариант совместных действий ударного мобильного эшелона с бронегруппами на танках и БМД впервые отработан на учении «Запад-2021»

Подразделения Ульяновского отдельного десантно-штурмового соединения совместно с танковыми подразделениями Республики Беларусь впервые отработали совместные действия ударного мобильного эшелона с бронегруппами десантно-штурмового и танкового батальонов в ходе активного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне «Мулино»

В целех недопущения прорыва обороны коалиционной группировки войск был применен ударный мобильный эшелон в составе отдельного десантно-штурмового соединения и бригады армейской авиации Воздушно-десантных войск.

Высадка главных сил мобильного эшелона десантников осуществлялась из 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, непосредственное прикрытие высадки осуществляли два звена ударных вертолетов Ми-24 и боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», истребительное прикрытие района высадки выполнили истребители Су-35С.

Одновременно с личным составом впервые были десантированы посадочным способом легкие специальные транспортные средства «Сармат-2», которые обеспечивают высокую маневренность и позволяют подразделениями быстро занять назначенные рубежи.

В дальнейшем подразделения ВДВ из состава ударного мобильного эшелона упорным удержанием рубежа нанесли максимальное огневое поражение условному противнику перед фронтом и остановили его, не допустив вклинения в боевые порядки коалиционной группировки войск.

Для наращивания усилий подразделений десантников, на огневой рубеж была выведена бронегруппа десантно-штурмового батальона на боевых машинах десанта БМД-4М и бронегруппа батальонной тактической группы вооруженных сил Республики Беларусь на танках Т-72Б.

Таким образом в ходе учения был впервые отработан вариант совместных действий подразделений ударного мобильного эшелона с бронегруппами десантно-штурмового батальона на боевых машин десанта БМД-4М и батальонной тактической группой на танках Т-72Б.

Бронегруппа на БМД-4М, благодаря современному комплексу вооружения, способна поддерживать действия десанта как на переднем крае огнем из 30-мм автоматических пушек 2А72, так и в глубине боевого порядка противника с закрытых огневых позиций из 100-мм пушек 2А70 на дальности до 9000 м, что обеспечивает ведение огня по командным пунктам и резервам бригад первого эшелона противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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