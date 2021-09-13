13.09.2021 (20:00)

В Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц Минобороны России состоялось открытие учебного года «Школьной лиги» Роснано

В Санкт-Петербургском Пансионе воспитанниц Минобороны России дан старт образовательным программам нового 2021/22 учебного года «Школьной лиги» Роснано. Церемония открытия состоялась в 80 регионах страны, где работают школы, входящие в сеть Лиги. Центральной площадкой стал Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», из которого на связь со всеми регионами вышли организаторы образовательной программы: генеральный директор АНПО «Школьная лига» Антон Алексеев; председатель Экспертного совета АНПО, научный руководитель программы, доктор педагогических наук, профессор Елена Казакова; директор Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат физико-математических наук Максим Пратусевич. Почетными гостями мероприятия были вице-губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и Ирина Потехина.

Санкт-Петербургский Пансион воспитанниц Минобороны России выбран центральной площадкой. Это ультрасовременное здание с современными лабораториями, электронными библиотеками, где созданы все условия для внеурочных занятий различных кружков и секций, в том числе инновационных направлений. Система образования в Пансионе, как и в системе довузовского образования Министерства обороны Российской Федерации, направлена на развитие социально активной, успешной личности, на творческую инициативу, самостоятельность обучаемых, многомерность и инновационность мышления, конкурентоспособность, мобильность, поэтому выбор площадки для проведения «Школьной лиги» не случаен.

Очно на площадках 27 региональных ресурсных центров прошла серия мастер-классов, ориентированных на получение необходимых для успешной жизни навыков, и лекции, посвященные современной науке, высоким технологиям и профориентации. Школьники смогли увидеть наяву эффекты и явления, порождаемые миром нанотехнологий: левитацию в магнитном поле, гидрофобность поверхностей, новые материалы с памятью форм, солнечные светодиоды, ферромагнитную и неньютоновскую жидкости, эффект Тиндаля, силы Ван-дер-Ваальса и многое другое.

В онлайн-режиме к событию могли присоединиться все желающие: ученики, их родители, а также преподаватели. Событие транслировалось в социальных сетях Лиги.

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