13.09.2021 (19:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье отметили день иконы Божией Матери «Августовская»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и члены их семей приняли участие в праздничном богослужении, посвященном дню Августовской иконы Божией Матери.

Праздничная божественная литургия прошла в храме святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на территории военного городка ОГРВ ПРРМ. Литургию совершил настоятель храма протоиерей Валерий.

По сложившейся традиции по завершении литургии состоялся крестный ход с Августовской иконой Божией Матери, который возглавили начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков и настоятель храма.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице