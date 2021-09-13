13.09.2021 (19:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье отметили день иконы Божией Матери «Августовская»
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и члены их семей приняли участие в праздничном богослужении, посвященном дню Августовской иконы Божией Матери.
Праздничная божественная литургия прошла в храме святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на территории военного городка ОГРВ ПРРМ. Литургию совершил настоятель храма протоиерей Валерий.
По сложившейся традиции по завершении литургии состоялся крестный ход с Августовской иконой Божией Матери, который возглавили начальник ОГРВ ПРРМ полковник Дмитрий Зеленков и настоятель храма.