13.09.2021 (19:30)

Свыше 50 наземных целей поразила авиация коалиционной группировки войск в ходе нанесения массированного авиационного удара на полигоне Мулино в рамках ССУ «Запад-2021»

В ходе розыгрыша основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области в целях завоевания огневого превосходства и поражения критически важных объектов условного противника и его резервов штурмовая, оперативно-тактическая и дальняя авиация коалиционной группировки войск нанесла по «противнику» массированный авиационный удар.

В массированном авиационном ударе с применением разведывательно-ударных комплексов оперативно-тактической и дальней авиации было задействовано свыше 60 единиц авиационной техники, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, 12 штурмовиков Су-25, 16 многофункциональных истребителей СУ-30, 6 истребителей Су-35, 16 фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34, 6 фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также 6 самолетов дальней авиации Ту-22М3.

После проведения доразведки объектов удара самолетами-разведчиками Су-24МР, истребительное прикрытие действий штурмовой и оперативно-тактической авиации способом расчистки воздушного пространства ведением высокоманевренных воздушных боев осуществили многофункциональные истребители Су-35С, вступившие в маневренный воздушный бой с прорвавшимися самолетами «противника».

Уничтожение средств ПВО условного противника на стартовых позициях огневым поражением 48 осколочно-фугасными бомбами обеспечила эскадрилья модернизированных самолетов Су-25СМ3, оснащенных системой навигации ГЛОНАСС и новейшей системой электронно-оптического наведения СОЛТ-25, позволяющей летчику обнаруживать и отслеживать наземные теплоконтрастные цели днем и ночью на расстоянии нескольких километров. С применением новых систем электронно-оптического наведения точность попадания неуправляемых авиационных бомб, сброшенных навигационным способом бомбометания, приблизилась к параметрам для высокоточного оружия.

Действуя в ударном эшелоне, четыре звена многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили критически важные объекты и колонны бронетехники условного противника 24 осколочно-фугасными авиационными бомбами калибром 500 кг с применением бортового комплекса обороны.

Боевое применение авиации выполнялось с высот от 600 до 1200 метров в составе пар и звеньев. Вылеты авиации осуществлялись с военных аэродромов, расположенных в Липецкой, Воронежской, Калужской, Саратовской и Тамбовской областях.

Во время выполнения полётных заданий авиационные экипажи применяли осколочно-фугасные авиационные бомбы, уничтожив цели, обозначающие критически важные объекты условного противника, включая системы управления, комплексы ПВО, стоянки техники.

Истребительное прикрытие действий ударной авиации обеспечивали экипажи самолётов Су-35С Западного военного округа.

После выполнения боевого применения авиационных средств поражения в ходе розыгрыша практических действий основного этапа ССУ «Запад-2021» экипажи самолетов оперативно-тактической и дальней авиации вернулись на оперативные аэродромы.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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