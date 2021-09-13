13.09.2021 (19:00)

На полигоне Мулино в рамках ССУ «Запад-2021» в оказании огневой поддержки обороняющихся войск задействовали ударные БЛА

В огневой поддержке обороняющихся войск в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» на полигоне Мулино в составе разведывательного огневого комплекса были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Иноходец», «Ласточка» и «Орлан-10».

БЛА обеспечили прикрытие маневренных действий обороняющихся подразделений с использованием новейших 120-мм управляемых мин «Грань» с лазерной головкой самонаведения.

В ходе эпизода тактических действий ударные БЛА из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами.

«Подсветку» поражаемых объектов обеспечило применение высокоточных авиационных бомб и ракет, а также управляемых минометных мин «Грань».

Кроме того, в нанесении удара по наступающим войскам «противника» приняли участие БЛА «Орлан-10» с неуправляемыми авиационными средствами поражения «Миротворец» из состава дивизиона робототехнических комплексов.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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