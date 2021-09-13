13.09.2021 (19:00)

Десантники из России и Казахстана отработали совместные штурмовые действия в городских условиях в рамках основного этапа ССУ «Запад-2021»

Подразделения Воздушно-десантных войск России и Десантно-штурмовых войск Республики Казахстан отработали тактику ведения совместных штурмовых действий в городских условиях в ходе основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

По замыслу учения, тактический воздушный десант в составе подразделений российских и казахстанских десантников, продолжая выполнение боевой задачи в тылу условного противника, скрытно выдвинулся к объектам захвата, активно используя подземные коммуникации и плотную городскую застройку.

Десантники, используя высокую мобильность специальных транспортных средств «Сармат», осуществили обход противника и нанесли ему огневое поражение при поддержке ударных боевых вертолетов армейской авиации.

Штурмовые группы, ворвавшись в здания, действуя смело и дерзко, захватили лестничные пролеты, площадки и закрепились на них, очищая от «противника» прилегающие помещения. Приданные инженерно-штурмовые подразделения проделали проходы в стенах и межэтажных перекрытиях, разминировали захваченный объект и подготовили его к подрыву.

В течение всего времени выполнения учебно-боевой задачи действия тактического воздушного десанта поддерживала батарея 122-мм гаубиц Д-30, доставленная в район выполнения боевой задачи вертолетами армейской авиации на внешней подвеске.

Всего в эпизоде основного этапа учения «бой в городе» было задействовано более 300 десантников из России и Казахстана, 10 вертолетов армейской авиации, батареи 122-мм гаубиц Д-30 и 82-мм минометов «Поднос», а также два расчета противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и четыре единицы легких специальных транспортных средств «Сармат-2».

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.



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