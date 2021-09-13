13.09.2021 (18:40)

Военнослужащие дальней авиации в Энгельсе приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню танкиста

В Саратовской области на территории Военно-патриотического парка вооружения и военной техники под открытым небом «Патриот» в городе Энгельсе прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню танкиста.

В качестве почётных гостей и участников были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители администрации Энгельсского муниципального района, а также военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации.

Творческие коллективы Энгельсского гарнизона совместно с представителями «Боевого братства» исполнили патриотические песни.

Участники митинга возложили венки и цветы к бюстам героев и постаментам с военной техникой.

«В этот день мы поздравляем ветеранов и военнослужащих танковых войск, а также всех, кто работает над созданием грозных боевых машин. В годы Великой Отечественной войны саратовские танковые училища выполняли задачи по подготовке кадров для бронетанковых войск, сделав за время своего существования 50 выпусков, подготовив более 12 тысяч командиров и техников-танкистов. Имена многих из них мы связываем с Курской битвой, где танковые войска играли особую роль в победе над врагом. Продолжателями славных традиций танковых войск стали танкисты, участвовавшие в локальных войнах и военных конфликтах последних лет. Примером для них были фронтовики», — сказал во время своего выступления временно исполняющий обязанности заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии капитан Александр Игнатьев.

В завершение мероприятия представителями церкви был проведён молебен, а также освящение мемориального комплекса.



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