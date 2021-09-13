13.09.2021 (18:53)

БМПТ «Терминатор» в составе мобильных тактических групп при поддержке ударных БЛА «Иноходец» и «Форпост» обеспечили переход коалицинной группировки войск в наступление

При переходе мотострелковой дивизии и танковой бригады Российской Федерации, подразделений вооруженных сил республик Армения и Беларусь в наступление впервые было апробировано построение и ведение боевых действий подразделений в форме мобильных тактических групп.

Основу мобильных тактических групп составили танковые и мотострелковые подразделения, усиленные боевыми машинами поддержки танков БМПТ «Терминатор» и средствами противовоздушной обороны.

В целях поддержки наступающих войск впервые на практике были применены разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты оперативного назначения «Иноходец» и «Форпост» с управляемыми ракетами, системами целеуказания и наблюдения.

Также для обеспечения действий мобильных тактических групп и переходящих в наступление войск были применены отряды обеспечения мобильности, имеющие в своем составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк». Огневое поражение противнику по переднему краю нанесла армейская авиация, а важные объекты противника в глубине обороны были уничтожены авиационными средствами поражения четырех звеньев многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34С.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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