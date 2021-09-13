13.09.2021 (18:30)

Военнослужащие дальней авиации приняли участие в праздновании Дня Александра Невского

В Саратовской области на территории аллеи героев в городе Энгельсе прошли мероприятия памяти Святого благоверного князя Александра Невского.

Настоятель Двухпрестольного храма во имя пророка Божия Илии протоиерей Виктор Лузган провёл божественную литургию, на которой присутствовали военнослужащие соединения дальней авиации, прихожане храма и жители города.

Военнослужащие принесли портреты своих близких родственников участников Великой отечественной войны.

После литургии военнослужащие совместно с представителями церкви совершили крестный ход вокруг храма, с иконой благоверного великого князя Александра Невского.

В завершении службы протоиерей Виктор Лузган обратился к собравшимся прихожанам, поздравил с престольным праздником. Священник рассказал о жизненном пути князя Александра Невского, ярком примере его непоколебимости в вере и жертвенном служении своему народу и Отечеству.



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