13.09.2021 (18:25)

С боевыми пловцами арктической группировки Северного флота проведено противодиверсионное учение на Енисее

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) отработали практические задачи по охране и обороне сил при стоянке на незащищенном рейде в Арктике.

Тренировка проводилась на реке Енисей в порту Дудинка на севере Красноярского края. В ней были задействованы большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и спасательное буксирное судно «Памир».

Военнослужащие отряда спецназа по борьбе с ПДСС отработали патрулирование акватории пункта стоянки на быстроходных лодках и осмотр прибрежной зоны. Провели противодиверсионный осмотр подводной части корпусов кораблей и судов отряда.

В ходе водолазных спусков боевые пловцы выполнили элементы подводного ориентирования и поиск возможных диверсионных средств и подводных тайников. Также военнослужащие отработали элементы визуальной связи на глубине и слаженность действий водолазных пар.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота разыгрываются на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.



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