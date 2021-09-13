13.09.2021 (18:20)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» ЗВО уничтожили критически важные объекты условного противника в ходе ССУ «Запад-2021» на полигоне Мулино

Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» одного из ракетных соединений Западного военного округа со стартовых позиций, находящихся на удалении 50 километров от полигона «Мулино», нанесли групповой ракетный удар по командному пункту и другим критически важным объектам условного противника в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021».

В групповом ракетном ударе были одновременно задействованы четыре оперативно-тактических ракетных комплекса «Искандер-М». Удар по выявленным целям наносился как квазибаллистическими, так и крылатыми ракетами.

Технические характеристики ОТРК «Искандер-М» позволяют наносить ракетные удары на дальностях от 50 до 500 километров с отклонением от точки наведения не более десяти метров. Скорость полета ракеты составляет около 2000 метров в секунду.

Площадь поражения боевой частью одной ракеты комплекса «Искандер-М» составляет 25000 квадратных метров, что по своим размерам сопоставимо с площадью двух футбольный полей.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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