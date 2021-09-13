13.09.2021 (18:15)

ВДВ впервые осуществили десантирование парашютно-десантного батальона на новейших БМД-4М в полном составе в ходе ССУ «Запад-2021»

В целях воспрещения подхода и развертывания резервов условного противника и содействия наступающим войскам в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» командованием коалиционной группировки было принято решение о применении оперативно-тактического воздушного десанта.

В составе оперативно-тактического десанта Воздушно-десантными войсками во взаимодействии с военно-транспортной авиацией впервые осуществлено десантирование парашютным способом парашютно-десантного батальона на новейших боевых машинах десанта БМД-4М парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в полном составе.

Десантирование производилось из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России одновременно на две площадки приземления, на минимальных боковых интервалах между самолетами с разносом по высотам от 800 до 1100 метров под прикрытием многофункциональных истребителей Су-35С на площадку приземления «Житово» в Рязанской области.

Совместно с российскими десантниками боевую задачу выполняли 20 десантников из Индии, которые десантировались на своих парашютных системах в боевых порядках российского батальона ВДВ.

Десантирование личного состава и техники осуществлялось на две площадки приземления, на минимальных боковых интервалах между самолетами с разносом по высотам от восьмисот до тысячи ста метров.

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Республики Индия и более 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Высадка и действия подразделений тактического воздушного десанта позволило войскам коалиционной группировки войск достичь высоких темпов наступления, воспретить маневр резервам, нарушить систему управления войсками и оружием, работу тыла условного противника.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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