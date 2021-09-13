13.09.2021 (18:19)

В Удмуртии в Ижевске состоялся финал республиканской спартакиады «Гвардия»

В Ижевске состоялся финал республиканской спартакиады «Гвардия» им. М.Т. Калашникова. В соревнованиях участвовали 10 команд. Задача мероприятия – вовлечение молодежи в военно-патриотическое движение.

От имени Центрального совета оборонной организации участников финальных соревнований приветствовал статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов. Он пожелал ребятам удачи и побед на протяжении всей жизни: «Вы сегодня отстаиваете честь своих клубов, семей – многие приходят заниматься в военно-патриотическое организации, глядя на своих отцов и братьев, – отметил Николай Стаськов. – Участие в них действительно развивает в человеке коллективизм, он становится подготовленным к службе в рядах Вооруженных Сил страны и защите нашего Отечества».

Победу в спартакиаде одержала команда «Патриот» Увинского района, второе и третье место заняли команды из Селтинского района и Воткинска.

Всего участники прошли 11 испытаний, среди которых: подтягивание на перекладине, гребля, тренажер «велосипед», «змейка» с утяжелителями.

Спартакиада «Гвардия» была проведена в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Перед участниками и гостями выступили члены военно-патриотического клуба «Десантник» из Воткинска и музыкальная группа «Dabro».

Республиканская спартакиада «Гвардия» проводилась впервые и объединила более тысячи человек со всего региона – это представители юнармейского движения, учащиеся кадетских классов, воспитанники военно-патриотических организаций и объединений. На протяжении 6 месяцев 34 команды боролись за право встретиться в финале. Полуфинал спартакиады прошёл 22 августа в Воткинске в День Государственного флага.

Всего в Удмуртии функционирует 208 кадетских классов, 174 музея образовательных организаций, 15 поисковых отрядов, 43 клуба патриотической направленности, Удмуртский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова, региональные отделения всероссийских военно-патриотических движений «Юнармия» и «Юнгвардия», молодежные и ветеранские общественные объединения.

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