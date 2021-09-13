13.09.2021 (18:14)

На полигоне Мулино впервые апробировано совместное применение комплекса «Земледелие» и тяжелой огнеметной системы «Солнцепёк»

В ходе розыгрыша основного этапа практических действий совместного стратегического учения «Запад–2021» на полигоне Мулино впервые была проведена апробация нового способа совместного применения инженерного разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» и мобильных групп тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк».

Для нанесения огневого поражения наступающему условному противнику были задействованы две мобильны группы в составе десяти боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк», которые одновременным подрывом неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении и дистанционно установленного инженерным разведывательно-ударным комплексом «Земледелие» минного поля на пути колонн выдвигающегося «противника» создали высокотемпературное огневое поле и избыточное давление в очаге поражения, чем нанесли условному противнику максимальный урон и остановили его продвижение.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепёк» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств. ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счёт прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальности стрельбы до 6 тыс. м.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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