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13.09.2021 (18:10)

В трех регионах Поволжья прошли учения войск противовоздушной обороны ЦВО

В трех регионах Поволжья прошли учения войск противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) с участием свыше 1 тыс. зенитчиков.

В Самарской, Саратовской и Кировской областях военнослужащие

учились анализировать воздушную обстановку, отрабатывали слаженность действий, выполняли задачи по сопровождению самолетов, учились отражать одиночные и групповые ракетно-авиационные атаки на разных высотах.

В учении были задействованы свыше 120 единиц техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 и С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Подразделения успешно справились с поставленными задачами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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