13.09.2021 (18:05)

Инженерный разведывательно-огневой комплекс «Земледелие» дистанционно установил минное поле, ограничившее маневр резервов условного противника на полигоне Мулино

В ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад–2021» на полигоне Мулино был применен инженерный разведывательно-огневой комплекс «Земледелие».

С применением возможностей новейшего инженерного комплекса на направлении выдвижения резервов наступающего условного противника в целях нанесения ему поражения и ограничения манёвра было дистанционным способом установлено замедляющее минное поле.

Система минирования инженерного разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» предназначена для дистанционной установки противотанковых и противопехотных мин и способна одним залпом реактивных снарядов калибра 122 мм установить дистанционное минное поле размером 600 на 200 метров на дальность до 15 километров. При этом подготовка стрельбы осуществляется автоматически.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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