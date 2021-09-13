13.09.2021 (17:59)

В Москве прошла акция по созданию Аллеи Славы из 80 «Кедров Великой Победы»

В Москве в парке «Ходынское поле» прошла акция по созданию Аллеи Славы из 80 «Кедров Великой Победы» для увековечения памяти участников народного ополчения.

В высадке деревьев приняли участие заместитель председателя ДОСААФ России Александр Никитин и председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Вячеслав Ниниченко.

Всенародный проект «Кедры Великой Победы» совместно с международным проектом «Сад памяти» направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Благодаря проекту развивается давняя традиция посадки деревьев в память о героических событиях, в знак благодарности ветеранам и всем павшим в боях за Родину.

Кедр как символ живой памяти был выбран не случайно. Это вечнозеленое дерево символизирует бессмертие и славу. Срок жизни этого дерева исчисляется столетиями.

Создание Аллеи Славы станет началом масштабной акции по высадке «Кедров Великой Победы» на территории всех муниципальных округов города Москвы, предприятий, образовательных учреждений, мемориальных комплексов и музеев.

В рамках всероссийского проекта «Кедры Великой Победы» в Москве, городах-героях, городах воинской славы, регионах России, в странах СНГ и Европы будут высажены 3 миллиона кедров.

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