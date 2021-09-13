13.09.2021 (17:48)

В высадке тактического воздушного десанта на полигоне Мулино были задействованы 32 транспортно-боевых и 14 ударных вертолетов

В целях воспрещения подхода и развертывания резервов условного противника в ходе розыгрыша основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» командованием коалиционной группировки войск было принято решение о высадке тактического воздушного десанта от Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

Десантирование осуществлялось посадочным способом из 32 транспортно-боевых вертолетов Ми-8, с задействованием для авиационной поддержки десанта в районах высадки 14 ударных боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

С целью усиления боевого потенциала тактического воздушного десанта вертолеты осуществили доставку в район высадки на внешней подвеске специальных транспортных средств «Сармат-2», гаубиц Д-30 с грузами и боеприпасами.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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