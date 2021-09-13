13.09.2021 (17:43)

Заминированные автомобили условного противника уничтожены на полигоне Мулино с применением противотанкового рва и минного шлагбаума

В ходе одного из этапов розыгрыша практических действий совместного стратегического учения (ССУ) «Запад–2021» на полигоне Мулино условный противник для прорыва обороны подразделений коалиционной группировки войск применил заминированные автомобили.

Используя опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике, пытавшиеся прорвать оборону наших войск заминированные автомобили «противника» были уничтожены из вооружения танков с применением подготовленного инженерными подразделениями противотанкового рва и минного шлагбаума.

Заминированные автомобили, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, безоткатными орудиями и противотанковыми ракетами, характеризуются высокой скоростью и маневренностью, позволяющими им в ближнем бою эффективно уничтожать танки и боевые машины пехоты. В этой связи главной задачей является удержание их на безопасной дистанции, для этого на их пути создаются различные фортификационные сооружения, а на наиболее опасных направлениях устанавливаются минно-взрывные заграждения.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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