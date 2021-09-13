13.09.2021 (17:38)

24 транспортно-боевых вертолета Ми-8 осуществили высадку главных сил ударного мобильного эшелона на полигоне Мулино

Высадку главных сил ударного мобильного эшелона из состава десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск осуществили 24 транспортно-боевых вертолета Ми-8 бригады армейской авиации в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021».

Прикрытие высадки десантно-штурмовых подразделений нанесением авиационных ударов по противнику обеспечили звенья ударных вертолетов Ми-24 и Ми-28Н «Ночной охотник».

Одновременно с личным составом из вертолетов Ми-8 посадочным способом десантировались легкие специальные транспортные средства «Сармат-2», обеспечивающие высокую маневренность и позволяющие подразделениям быстро занять назначенные рубежи.

В дальнейшем десантно-штурмовые подразделения ВДВ из состава ударного мобильного эшелона упорным удержанием рубежа нанесли максимальное огневое поражение условному противнику перед фронтом обороны и остановили его, не допустив вклинения в боевые порядки коалиционной группировки войск.

Справочно6

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Беларусь принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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