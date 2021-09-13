13.09.2021 (17:31)

В ходе ССУ «Запад-2021» впервые в боевых порядках были применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта»

В ходе основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» в Нижегородской области на полигоне Мулино в боевых порядках общевойсковых подразделений, выполняющих учебные задачи по обороне, были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта».

Робототехнические комплексы разведки и огневой поддержки «Уран-9» уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м огнем из установленных на боевом модуле противотанковых ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-мм автоматических пушек и пулеметов ПКТМ.

Для разведки и огневой поддержки передовых подразделений был задействован боевой робот «Нерехта» с 12,7-мм пулеметом «Корд» и 30-мм гранатомётом АГ-30М.

Боевой робот «Нерехта» предназначен для выполнения разведывательных задач, корректирования огня по позициям противника, быстрой доставки боеприпасов и снаряжения. В зависимости от установленного модуля робот может применяться по различным задачам.

Действия робототехнических комплексов обеспечивал тактический лазерный комплекс «Карьер», возможности которого позволяют обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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