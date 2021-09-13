13.09.2021 (17:24)

Подрыв многорядного огненного вала протяженностью 1,5 километра остановил подход резервов условного противника на полигоне Мулино

В целях срыва подхода резервов условного противника в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области подразделениями инженерных войск был произведен подрыв многорядного огненного вала протяженностью 1,5 километра.

Особенностью применения огненного вала стал его одновременный подрыв сразу по трем рубежам.

Подрыв огневых фугасов и искусственно созданная горящая масса зажигательных средств воспрепятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления выдвигавшихся резервов условного противника, а также деморализовало его живую силу.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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