13.09.2021 (17:20)

На полигоне Мулино в ходе учения «Запад-2021» военные инженеры ввели условного противника в заблуждение

В Нижегородской области на полигоне Мулино в ходе основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» военные инженеры развернули ложные районы обороны танкового батальона и стартовых позиций дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук» и С-300. Это позволило ввести в заблуждение условного противника, наносящего авиационные удары, и скрыть положение переднего края обороны.

Ложные позиции были оборудованы макетами бронетанковой техники и зенитных ракетных комплексов. Данные объекты полностью имитируют военную технику во всех диапазонах, в которых работают технические средства разведки, размещенные на космических и воздушных носителях.

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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