13.09.2021 (17:17)

Робототехнические комплексы «Уран-9» обеспечили смену позиций мотострелковых подразделений на полигоне Мулино

Смену позиций мотострелковых подразделений при ведении маневренной обороны впервые обеспечили роботы разведки и огневой поддержки из состава робототехнического комплекса «Уран-9» в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино.

Благодаря мощному универсальному вооружению, робототехнический комплекс «Уран-9» способен уничтожать огневые точки и фортификационные сооружения противника, бороться с танками, боевыми бронированными машинами и живой силой, при этом не подвергая опасности жизни личного состава.

В состав вооружения робототехнического комплекса «Уран-9» входят четыре противотанковых ракетных комплекса «Атака», двенадцать реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-миллиметровые автоматические пушки и пулеметы ПКТМ.

Действия робототехнического подразделения обеспечил тактический лазерный комплекс «Карьер», возможности которого позволяют обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия на дальности до 2000 метров, что позволяет исключить прицельный огонь вооружения противника.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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