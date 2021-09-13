13.09.2021 (17:13)

В ходе учения «Запад-2021» 12 дивизионов самоходных гаубиц «Мста-С» поддержали огнем войска на полигоне Мулино

Огневую поддержку обороняющимся войскам в ходе розыгрыша практических действий основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино осуществили 12 дивизионов модернизированных самоходных гаубиц «Мста-С» из состава группировки артиллерии.

Одновременно более 140 орудий 152-мм усовершенствованных самоходных гаубиц сосредоточенным и заградительным огнем уничтожили артиллерийские и минометные батареи, танки, противотанковые средства, живую силу условного противника.

Основу огневой мощи самоходных гаубиц «Мста-С» составляет орудие калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

У модернизированных гаубиц «Мста-С» установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

Также машина оснащена аппаратурой наведения огня (баллистический вычислитель, аппаратура топопривязки и ориентирования, спутниковая навигационная система), обеспечивающая автоматическое бесприцельное наведение и хранение информации не менее чем по 10 огневым задачам. Гаубица способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь».

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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