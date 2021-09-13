13.09.2021 (17:10)

Новейшие БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» оказали огневую поддержку обороняющимся подразделениям в ходе ССУ «Запад–2021» на полигоне Мулино

В ходе розыгрыша практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения (ССУ) «Запад–2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области огневую поддержку обороняющимся подразделениям коалиционной группировки войск на основном оборонительном рубеже оказали новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха».

Бронегруппа с составе взвода БМП Б-19 была введена в бой с выходом главных сил условного противника к переднему краю обороны подразделений воинских контингентов вооруженных сил Белоруссии, Индии, Монголии и России с целью повышения активности и устойчивости обороны при ведении боевых действий за удержание важных рубежей, позиций и районов.

Новейшая боевая машина Б-19 с боевым модулем «Эпоха» оснащена 57-мм автоматической пушкой, пусковыми установками ПТУР «Корнет» и новым управляемым ракетным комплексом «Булат» с малогабаритными ракетами для поражения огневых точек и легкобронированной техники противника.

Особенностью информационно-управляющей системы вооружения боевого модуля «Эпоха» является наличие системы автоматизированного поиска, распознавания объектов противника, их сопровождения, подготовки и выдачи экипажу боевой машины предложений по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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