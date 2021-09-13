13.09.2021 (17:06)

На полигоне Мулино начался основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021»

В Нижегородской области на полигоне Мулино начался основной этап совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021». В практических действиях в составе коалиционной группировки войск принимают участие соединения, воинские части и подразделения Западного военного округа (ЗВО), а также воинские контингенты вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии.

В ходе данного этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингетами других государств в сложных условиях лесисто-болотистой местности отработают совместные действия по ведению маневренной обороны, по нанесению сосредоточенного огневого удара и по разгрому вклинившейся группировки противника.

В методику выполнения учебно-боевых задач положен опыт последних вооруженных конфликтов, а также зарекомендовавшие себя в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действия войск и сил.

В розыгрыше будет применен способ сквозной атаки, являющийся наиболее сложным видом обучения войск (сил) и требующий от противоборствующих сторон точных и слаженных действий. Будут впервые применены роботы разведки и огневой поддержки из состава многофункциональных роботизированных комплексов «Уран-9», опытные образцы боевых машин пехоты БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха», смешанные мобильные группы ПВО по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

В огневом поражении условного противника будут задействованы все типы стоящих на вооружении ВКС России авиационных средств, ударные БЛА, артиллерийские, ракетные и реактивные системы залпового огня в составе разведывательно-ударных и огневых комплексов, высокоточные боеприпасы, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, инженерный разведывательно-огневой комплекс инженерных систем дистанционного минирования.

Полигон Мулино, на котором проходит основной этап учения, по своим характеристикам позволяет проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов вооружения, в том числе оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

Справочно:

ССУ вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории России и Белоруссии примут участие до 200 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, на территории Российской Федерации не превысит 6,4 тыс. военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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