13.09.2021 (16:51)

Ансамбль песни и пляски Северного флота дал концерт для жителей Дудинки

Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил в досуговом центре «Арктика» перед жителями города Дудинка.

В течение часа концертной программы неизменными аплодисментами зрители встречали вокально-инструментальные и танцевальные номера в исполнении североморских артистов.

Прославленный творческий коллектив Северного флота прибыл на Таймыр с Кольского полуострова самолётом военно-транспортной авиации для моральной поддержки личного состава арктической группировки, выполняющего задачи десятого похода по морям Северного ледовитого океана. Своё искусство они удовольствием дарят жителям регионов российского Крайнего Севера, где проводят мероприятия боевой подготовки воины-североморцы.

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