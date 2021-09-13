13.09.2021 (16:42)

Мотострелки Северного флота уничтожили десант условного противника на полуострове Средний

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса СФ совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск отработали ведение обороны арктического побережья и противодействие высадке морского десанта условного противника.

Учение с боевой стрельбой по мишеням, имитирующим технику и личный состав морского десанта, прошли в Мурманской области на побережье полуострова Средний. В нем было задействовано более 100 единиц боевой техники и свыше 800 человек личного состава.

Стрельбу по мишенным позициям с различных дистанций отработали экипажи «арктических» танков Т-80БВМ, которые накануне осуществили стокилометровый марш по пересечённой местности к месту проведения учения.

Артиллерийский удар по условному морскому десанту нанесли самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а бронетехнику «противника» уничтожили расчёты переносных противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

Завершили разгром десанта условного противника на побережье мотострелковые подразделения на гусеничных бронетранспортёрах МТ-ЛБ при поддержке танков Т-80БВМ.

В ходе учения были также отработаны задачи маскировки, инженерного обеспечения и противовоздушной обороны.

Справочно:

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота разыгрываются на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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