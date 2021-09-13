13.09.2021 (15:36)

Российские военнослужащие в Киргизии приняли участие в мероприятиях, посвященных дню перенесения мощей благоверного князя Александра Невского

Военнослужащие и члены их семей объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных дню перенесения из Владимира в Санкт-Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского — защитника России и покровителя воинов.

Также в торжественных мероприятиях участвовали епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил и помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Анашкин.

Справочно:

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности в Киргизии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице