Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.09.2021 (15:36)

Российские военнослужащие в Киргизии приняли участие в мероприятиях, посвященных дню перенесения мощей благоверного князя Александра Невского

Военнослужащие и члены их семей объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных дню перенесения из Владимира в Санкт-Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского — защитника России и покровителя воинов.

Также в торжественных мероприятиях участвовали епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил и помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Александр Анашкин.

Справочно:

Объединённая российская военная база в Канте является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности в Киргизии.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты РЭБ ЦВО в ходе учения защитили военные объекты на Урале и в Киргизии от технической разведки и ударов авиации условного противника
Командующий войсками ЮВО прибыл в Северную Осетию, где проверит подготовку снайперов общевойсковой армии
Учение танковой дивизии ЦВО с участием около 2,5 тыс. военнослужащих стартовало в Челябинской области
Расчеты БпЛА «Орлан-10» во время учений в Сибири отработали поиск и обнаружение объектов условного противника в лесистой местности

Метки:
Центральный военный округ , Киргизия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false