13.09.2021 (15:45)
В железнодорожной бригаде ЦВО прошло учение по противодействию терроризму
Подразделения охраны отдельного железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, в ходе учения, завершившегося сегодня, обезвредили условных террористов.
По замыслу мероприятия дежурное подразделение получило команду о проникновении условного незаконного вооруженного формирования на территорию воинской части. Военнослужащие отработали организацию связи, порядок выдвижения в составе групп к месту происшествия. Оцепив периметр, подразделение охраны обнаружило и обезвредило условного противника, попытавшегося прорваться в автомобильный парк части для захвата техники.
Всего к учению привлекались около 100 военнослужащих, в нем было задействовано 20 единиц военной техники.
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