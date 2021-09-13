13.09.2021 (15:30)

Специалисты РЭБ ЦВО в ходе учения защитили военные объекты на Урале и в Киргизии от технической разведки и ударов авиации условного противника

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) отработали противодействие технической разведке и средствам воздушного нападения в ходе учения, прошедшего сегодня на территории Свердловской и Челябинской областей, а также на российской военной базе в Киргизии.

На Урале экипажи станций активных помех «Красуха-4» отдельного соединения РЭБ ЦВО развернули комплексы и приступили к боевому дежурству по защите полевых пунктов управления от воздушных средств радиолокационной разведки условного противника. Военнослужащие отработали блокирование частот бортовой радарной аппаратуры разведывательной и беспилотной авиации противника. В коротковолновом диапазоне расчеты комплексов РЭБ «Мурманск» дезорганизовали каналы связи и управления воздушных командных пунктов, разведывательной и ударной авиации условного противника на расстоянии до 3 тыс. километров.

В Киргизии расчеты комплексов РЭБ «Силок-01», «Силок-02» и «Житель» объединенной российской военной базы Кант создали защищенный радиус в воздушном пространстве над жилой зоной и аэродромом от нападения беспилотных летательных аппаратов условного противника, несущих самодельные бомбы и проводящих аэрофоторазведку обстановки. Специалисты РЭБ провели перехват управления программно-аппаратными методами и увели дроны на безопасное от базы расстояние.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, в том числе из состава подразделений связи, охраны и противодействия терроризму, а также более 50 единиц военной специальной техники.

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