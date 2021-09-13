13.09.2021 (15:15)
В рамках ССУ «Запад-2021» состоялся концерт артистов ЦДРА, посвященный Дню танкиста
Артисты Центрального Дома Российской Армии в рамках культурно-художественного обеспечения совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» выступили с концертами для военнослужащих.
Первый концерт артистов ЦДРА, посвященный Дню танкиста, состоялся на командном пункте одного российского объединения, задействованного в учении. Концертная программа включала в себя песни: о России, о братской дружбе народов двух стран, об армии, о военной службе в танковых войсках, о молодости и любви, – а также задорные хореографические композиции, созданные на народные мотивы. Участники учения восторженно принимали все номера программы.Еще один концерт, зрителями которого стали военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь, состоялся вечером того же дня.
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