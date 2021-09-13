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13.09.2021 (15:15)

В рамках ССУ «Запад-2021» состоялся концерт артистов ЦДРА, посвященный Дню танкиста

Артисты Центрального Дома Российской Армии в рамках культурно-художественного обеспечения совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» выступили с концертами для военнослужащих.

Первый концерт артистов ЦДРА, посвященный Дню танкиста, состоялся на командном пункте одного российского объединения, задействованного в учении. Концертная программа включала в себя песни: о России, о братской дружбе народов двух стран, об армии, о военной службе в танковых войсках, о молодости и любви, – а также задорные хореографические композиции, созданные на народные мотивы. Участники учения восторженно принимали все номера программы.

Еще один концерт, зрителями которого стали военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь, состоялся вечером того же дня.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Культура , ССУ «Запад-2021» , Центральный дом Российской Армии
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