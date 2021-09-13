13.09.2021 (15:00)

Командующий войсками ЮВО в Северной Осетии проверил подготовку снайперов общевойсковой армии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на горном полигоне Тарское в Северной Осетии проверил уровень боевой подготовки военнослужащих отдельных специальностей общевойсковой армии, дислоцированной в Северо-Кавказском регионе.

В рамках тактического учения снайперские подразделения совместно с мотострелковым батальоном отработали задачи в горных условиях. Командующий войсками ЮВО также оценил профессиональные навыки операторов противотанковых управляемых ракетных комплексов «Корнет» и наводчиков танков Т-72Б3.

По плану учения снайперы объединения ЮВО уничтожили беспилотные летательные аппараты противника из снайперских винтовок. Атаки дронов имитировали квадрокоптеры, запускаемые на дальности до 500 м.

Новые способы ведения боевых действий с применением различных тактических групп отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня — от роты до полка.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на российской военной базе в Южной Осетии. В них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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