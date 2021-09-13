Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.09.2021 (15:00)

Командующий войсками ЮВО в Северной Осетии проверил подготовку снайперов общевойсковой армии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников на горном полигоне Тарское в Северной Осетии проверил уровень боевой подготовки военнослужащих отдельных специальностей общевойсковой армии, дислоцированной в Северо-Кавказском регионе.

В рамках тактического учения снайперские подразделения совместно с мотострелковым батальоном отработали задачи в горных условиях. Командующий войсками ЮВО также оценил профессиональные навыки операторов противотанковых управляемых ракетных комплексов «Корнет» и наводчиков танков Т-72Б3.

По плану учения снайперы объединения ЮВО уничтожили беспилотные летательные аппараты противника из снайперских винтовок. Атаки дронов имитировали квадрокоптеры, запускаемые на дальности до 500 м.

Новые способы ведения боевых действий с применением различных тактических групп отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня — от роты до полка.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на российской военной базе в Южной Осетии. В них принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подразделения разведки ЧФ вернулись в пункт постоянной дислокации после учения на полигонах Крымского полуострова
Экипажи быстроходных катеров отряда специального назначения Черноморского флота уничтожили условного противника
Экипажи самолётов Ил-38 Тихоокеанского флота выполнили бомбометание по подлодке условного противника в ходе ЛТУ
Расчеты термодымовых машин ЮВО скрыли аэрозольной завесой командный пункт от ракет условного противника на полигоне Капустин Яр

Метки:
Южный военный округ , Снайперы , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false