13.09.2021 (14:30)

Командующий войсками ЮВО прибыл в Северную Осетию, где проверит подготовку снайперов общевойсковой армии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников прибыл в Северную Осетию для проверки уровня боевой подготовки военнослужащих отдельных специальностей общевойсковой армии, дислоцированной в Северо-Кавказском регионе.

На общевойсковых полигонах объединения ЮВО Тарское и Шалхи командующий войсками округа лично оценит подготовку снайперов общевойсковых и разведывательных подразделений, а также проверит профессиональные навыки операторов противотанковых управляемых комплексов «Корнет» и наводчиков танков Т-72Б3.

На полигоне Тарское снайперы объединения ЮВО отрабатывают навыки по уничтожению беспилотной авиации противника из снайперских винтовок. Атаки дронов имитируют квадрокоптеры, запускаемые на дальности до 500 м.

Кроме того, по указанию командующего войсками ЮВО в объединении проводится отбор лучших операторов комплексов ПТУР и наводчиков танковых экипажей, способных мастерски поражать цели на дальностях до 5 тыс. м управляемыми ракетами комплекса «Рефлекс».

«Совместно с армейской авиацией необходимо ввести в практику тактических действий применение снайперских рубежей, где снайперами являются не только стрелки с винтовками, но и лучшие «птуристы», наводчики танковых орудий, противотанковых комплексов «Хризантема» и экипажи ударных вертолетов армейской авиации», – поставил цель командирам воинских частей генерал армии А. Дворников

Новые способы ведения боевых действий с применением различных тактических групп отрабатываются на практике двусторонних тактических учений различного уровня, от роты до полка.

На этой неделе в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкесии, Чечне и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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