13.09.2021 (14:00)

Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» вошел в реку Свирь в ходе буксировки с Северного флота в Санкт-Петербург

Плавдок «Свияга» с атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» после прохождения шлюзов Беломорско-Балтийского канала и Онежского озера вошел в реку Свирь в ходе буксировки с Северного флота в Санкт-Петербург, а затем в Кронштадт. После плановой смены буксирных судов, привлеченных к буксировке плавдока «Свияга», движение будет продолжено в соответствии с планом. О ходе буксировки производятся ежедневные доклады главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову. Все технические средства плавдока «Свияга» функционируют в штатном режиме. Личный состав команды дока выполняет свои задачи согласно расписания. Гидрометеоусловия по маршруту буксировки нормальные.

Свирь – река на северо-востоке Ленинградской области России, вблизи её административной границы с Республикой Карелия. Важное звено Волго-Балтийского водного пути и предшествовавшей ему Мариинской системы.

Справочно:

«Ленинский комсомол» - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, спущена на воду 9 августа 1957 года. Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка»). В 2010 году главком ВМФ принял решение не утилизировать К-3, а сохранить ее для истории.

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