13.09.2021 (13:00)

Учение танковой дивизии ЦВО с участием около 2,5 тыс. военнослужащих стартовало в Челябинской области

Двухстороннее тактическое учение танковых полков гвардейского танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) стартовало сегодня на полигоне в Челябинской области и продлится до конца недели. К практическим действиям привлечено почти 2,5 тыс. военнослужащих и более 700 единиц вооружения и военной специальной техники.

В ходе практических действий танковые полки будут поочередно действовать друг против друга, отрабатывая нестандартные приемы ведения боевых действий, вводя противника в заблуждение относительно истинного направления удара и затягивая его подразделения в огневые мешки в условиях радиоэлектронного подавления и активного применения беспилотной авиации.

На завершающем этапе танкисты уральской танковой дивизии проведут скоростные марш-подходы - маневры по ускоренному переходу из походного положения в боевой порядок для наступления. Завершится учение уничтожением укрепленных и замаскированных объектов условного противника огнем из штатного 125-миллиметрового орудия танков Т-72Б3 на дистанциях от 600 до 2,5 тыс. метров.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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