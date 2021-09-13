13.09.2021 (12:18)

Разведчики отдельного соединения СпН ВДВ России совместно с десантниками Белоруссии и Казахстана провели ночное десантирование на полигоне Брестский

Военнослужащие соединения специального назначения Воздушно-десантных войск России совместно с десантниками из Белоруссии и Казахстана провели ночное десантирование на полигоне Брестский (Республика Беларусь) из трех самолетов Ил-76МД на высотах от 1500 до 1900 метров.

В ночном десантировании приняли участие свыше 90 разведчиков ВДВ России, 60 десантников вооруженных сил Республики Беларусь и 20 представителей десантно-штурмовых формирований Казахстана.

Такое масштабное представительство разведывательных подразделений ВДВ России в ночном десантировании на территории другого государства прошло впервые.

Также впервые в ходе совместных учений на территории Республики Беларусь в практическом десантировании приняли участие военнослужащие отдельного десантно-штурмового соединения из Республики Казахстан. Всего в отработке ночного десантирования приняло участие более 170 десантников трех стран.

Десантирование проходило с использованием личным составом разведывательных подразделений парашютных систем специального назначения «Арбалет-2», средств навигации и приборов ночного видения со штатным вооружением. Введение в действие основного парашюта происходило через пять секунд после отделения от воздушного судна.

Десантники из Белоруссии осуществляли погрузку личного состава на территории военного аэродрома Мачулищи под Минском и двумя заходами доставляли подразделения в район высадки, используя парашютные системы Д-4 четвертого поколения. Погрузка личного состава подразделений СпН ВДВ России производилась на аэродроме Кубинка в Подмосковье.

После десантирования разведчики отработали диверсионные действия в тылу противника с выполнением спецзадач, которые включали сбор группы в назначенной точке, маскировку средств десантирования, проведение налета, поиска и разведки, а также диверсий на объектах в тылу условного противника. Затем группы вышли из района применения с последующей эвакуацией.

Справочно:

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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